В бюджете Пермского края предусмотрено порядка 300 млн рублей на поддержку фермеров

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края в 2020 году предусмотрели в бюджете региона порядка 300 млн рублей на поддержку фермеров, гранты смогут получить аграрии, прошедшие конкурсный отбор. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"В этом году на поддержку фермеров Прикамья предусмотрено почти 300 млн рублей, по гранту "Поддержка начинающих фермеров" - почти 127 млн руб., на поддержку семейных животноводческих ферм - 61,6 млн руб., на развитие кооперативов - 60 млн руб. и еще порядка 51 млн руб. по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что по результатам первого приема грантовую поддержку уже получили 36 сельхозпроизводителей, в основном это хозяйства по разведению крупного рогатого скота. До 21 августа краевой Минсельхоз будет вести дополнительный прием заявок на предоставление гранта "Поддержка начинающих фермеров".

По словам врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в 2020 году на развитие сельского хозяйства в регионе заложено свыше 3,5 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку объемов производства сельскохозяйственной продукции, на обновление техники, закупку удобрений, кредитование, страхование, а также поддержку фермеров. В первом полугодии сельхозпроизводителям уже предоставлено 1,4 млрд руб. "Доля продукции в общем объеме 5% - небольшая, но очень значимая. Фермеры производят качественный натуральный продукт и создают рабочие места в небольших населенных пунктах. За три года правительство Пермского края поддержало 124 проекта фермеров, при этом создано порядка 300 новых рабочих мест на селе", - приводятся в сообщении его слова.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, которая прошла в формате видеосвязи, отметил, что в регионе складывается благоприятная обстановка для развития: растет региональный валовый продукт, сохраняется промышленное и сельхозпроизводство и другие отрасли.