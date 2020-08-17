Путин назначил Оверчука управляющим от РФ в МБРР вместо Орешкина

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Алексея Оверчука управляющим от РФ в Международном банке реконструкции и развития (МБРР). Указ президента, подписанный 17 августа, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить заместителя председателя правительства РФ Оверчука Алексея Логвиновича управляющим от Российской Федерации в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, освободив от этих обязанностей Орешкина М. С.", - говорится в документе.

Тем же указом президент назначил заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова заместителем Оверчука в МБРР и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР, International Bank for Reconstruction and Development; или Всемирный банк, World Bank) - крупнейшая финансовая организация, занимающаяся вопросами развития мировой экономики и структурной помощи развивающимся странам. На сегодняшний день членами банка являются 189 государств (Россия - с 16 июня 1992 года).