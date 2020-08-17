Минпромторг прокомментировал замедление падения промпроизводства

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ отмечает позитивный тренд восстановления российской экономики от месяца к месяцу, несмотря на трудности в первом полугодии, вызванные пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Мы видим позитивный тренд восстановления экономики от месяца к месяцу. Причем фактический рост был показан как в июне - 2,4%, так и в июле - 3,4%, - прокомментировали в Минпромторге РФ данные Росстата по промышленному производству. - Благодаря государственной поддержке предприятий в виде займов под низкие проценты и льгот по налогам, удалось избежать серьезных последствий, а в некоторых отраслях показать рост".

По данным министерства, активно развивается производство пищевых продуктов (+5,4%), химическая промышленность в виде пластмасс в первичных формах (+15,7%), химических веществ и продуктов (+5,3%), минеральных или химических удобрений (+3,9%).

Рекордсменами по приросту производства стали: спецодежда (+78,1%), оборудование и приборы для реабилитации, облучения, диагностики и прочие медицинские приборы на (+69,1%), а также производство компьютеров, их частей и принадлежностей (+60,1%).

По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в июле 2020 года упал на 8% в годовом выражении после падения на 9,4% в июне. По сравнению с июнем этого года объем промпроизводства в июле вырос на 3,4%. За январь - июль падение показателя составило 4,2% в годовом выражении.