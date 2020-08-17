ЦБ ожидает пик годовой инфляции в феврале-марте 2021 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк России ожидает пиковых значений годовой инфляции в РФ в феврале - марте 2021 года, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин.

"Где-то феврале - марте должно быть [ускорение инфляции]. В текущем году инфляция будет постепенно ускоряться, и на конец года инфляция будет 3,7-4,2%, сейчас она 3,4%", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Банк России ожидает, что ВВП РФ в III квартале в квартальном выражении будет в положительной зоне, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В III квартале квартал к кварталу рост ВВП будет в сезонно сглаженном выражении. III квартал будет лучше второго. Последовательно двух кварталов падения не будет. Год к году значение будет в минусе. К началу 2022 года мы вернемся к уровню 2019 года", - отметил он.