МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банки РФ реструктурировали около 10% кредитов граждан и компаний за время пандемии, оценили в международном рейтинговом агентстве Fitch.

"Основываясь на статистике ЦБ РФ, мы оцениваем, что банки реструктурировали около 10% всех кредитов сектора в период с 20 марта по конец июля 2020 года, включая 4% розничных кредитов, 14% кредитов малого и среднего бизнеса (МСП) и 12% корпоративных кредитов", - говорится в обзоре банковского сектора.

Пик реструктуризации кредитов гражданам и МСП пришелся на апрель-май, при этом аналитики ожидают, что банки продолжат реструктуризацию во втором полугодии 2020 года и 2021 году. Около 15% кредитов физлицам и 20% реструктуризаций МСП проходили в рамках программы кредитных каникул, отмечают эксперты.

Также в Fitch сообщили, что прогнозируют восстановление роста розничного кредитования во втором полугодии 2020 года благодаря государственной программе субсидированного ипотечного кредитования, стабилизации экономики и снижению риск-весов для проблемных кредитов с сентября. "Мы ожидаем, что в 2020 году рост розничного кредитования будет ниже 10%", - говорится в обзоре.

Рост корпоративного кредитования в первом полугодии составил 2,8% из-за слабого экономического роста и умеренного спроса со стороны качественных заемщиков. В агентстве ожидают, что рост корпоративного кредитования будет ниже 5% в течение всего 2020 года, в то время как в случае длительного экономического спада или второй волны пандемии он может быть близок к нулю или отрицательным.