Индексы на бирже менялись разнонаправленно на фоне замедления восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии в понедельник менялись разнонаправленно.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones понизился на 82,43 пункта (-0,30%), до отметки 27 848,59. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 9,28 пункта (0,28%) и оказался на отметке 3 382,13. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 110,00 пунктов (1,00%), до отметки 11 129,30. Как отметила телекомпания "Фокс бизнес", этот индекс с начала года уже 33 раза достигал рекордных значений.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,12%, до $42,82 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,37%, до $1 991,40 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, "рынок акций поразительно восстановился по сравнению с той ситуацией, которая наблюдалась в марте и причиной этому стали срочные меры, принятые в Вашингтоне для стимулирования экономики, стремительный рост котировок акций технологических компаний и желание инвесторов инвестировать в акции, однако в последние недели темпы восстановления замедлились, поскольку инвесторы оценивают проблемы на пути восстановления экономики, в частности, затянувшиеся переговоры по новому пакету мер стимулирования".

"Существует мнение, что дно нынешнего экономического спада оказалось не таким глубоким, как ожидали некоторые, - привела газета мнение эксперта по рыночной стратегии Rabobank Лин Грэм-Тейлор. - Однако одновременно существует и мнение о том, что процесс восстановления не будет быстрым".