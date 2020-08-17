ОАО "Беларуськалий" может полностью остановить производство с утра вторника

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Крупнейший производитель удобрений ОАО "Беларуськалий" может остановить технологический процесс с утра вторника. Об этом сказано в сообщении Белорусского независимого профсоюза в понедельник, опубликованном на его сайте .

"Производство на данный момент не остановлено, работники его консервируют и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни предприятию, ни работникам. Предположительно, забастовка начнется с 0:00 (совпадает с мск) 18 августа, с 8:00 будет остановлен технологический процесс", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в понедельник на "Беларуськалии" прошли встречи на рудоуправлениях с администрацией, на которых было заявлено о начале бессрочной забастовки. "Сейчас сформированы стачечные комитеты на всех рудоуправлениях", - говорится в сообщении. Они формируют "требования к нанимателю, гарантии безопасности для бастующих и их семей". Среди шести требований, в частности, принятие мер по признанию результатов выборов президента недействительными, подготовить и направить в нижнюю палату парламента коллективное требование солигорчан о смещении действующего президента с должности, освободить всех водворенных в изоляторы и тюрьмы 9-11 августа по политическим убеждениям.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей.