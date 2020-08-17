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Трамп предоставит налоговые льготы компаниям, которые переводят предприятия из КНР в США

Американский лидер отметил, что данное решение приведет к созданию в США 10 млн рабочих мест в течение 10 месяцев

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Власти США намерены предоставить налоговые льготы американским компаниям, которые возвращают свои производственные предприятия из Китая на родину, что приведет к повышению числа рабочих мест в стране. Об этом заявил в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"Мы введем налоговые льготы для компаний, которые возвращают рабочие места из Китая в США", - сказал глава государства. По его мнению, данное решение приведет к созданию в США 10 млн рабочих мест в течение 10 месяцев.

Трамп добавил, что также намерен лишить контрактов с федеральным правительством компании, которые передают "критически важную" работу в Китай на аутсорсинг.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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