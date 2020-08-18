СП выявила нарушения в строительстве объектов НМИЦ эндокринологии на 800 млн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Анализ Счетной палаты относительно капитального строительства Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава РФ, в частности реконструкции корпуса и строительства общежития гостиничного типа, выявил признаки материального ущерба на сумму более 800 млн рублей.

Согласно отчету Счетной палаты, бюджетные ассигнования на капитальные вложения составили в 2016-2018 годах в рамках мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" 4,76 млрд рублей, в 2019 году в рамках ведомственной целевой программы "Высокотехнологичная медицинская помощь и медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" госпрограммы "Развитие здравоохранения" - 1,23 млрд рублей.

"По <....> НМИЦ эндокринологии выявлено нарушений с признаками причинения материального ущерба экономическим интересам Российской Федерации на общую сумму более <...> 800 млн рублей", - говорится отчете.

В 2015-2018 годах и истекшем периоде 2019 года в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 57 извещений о закупках на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета (бюджетных инвестиций и субсидий) и внебюджетных источников с совокупной начальной ценой единицы товара в размере 6,6 млрд рублей. Всего в этот период центром было заключено 96 контрактов (договоров) по объектам строительства (реконструкции) на сумму 6,3 млрд рублей (с учетом дополнительных соглашений - на сумму 6,5 млрд рублей).

При этом отмечается, что нарушения законодательства выявлены в организации закупок, а также планировании и проведении процедур. Также центром заключались дополнительные соглашения к контрактам на выполнение строительно-монтажных работ без указания видов работ, по которым имеется увеличение физических объемов. "Объем выявленных нарушений и недостатков может свидетельствовать об осуществлении ненадлежащего ведомственного контроля со стороны <...> Минздрава России в отношении эффективности и результативности исполнения <...> центром полномочий заказчика", - следует из отчета.

Информацию о результатах проверки направят в НМИЦ эндокринологии, Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу, в Совет Федерации и Госдуму, а также в профильные министерства.