РБК: Ростех предложил Минпромторгу себя в качестве оператора вывоза медицинских отходов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Замгендиректора Ростеха Максим Выборных направил письмо первому замглавы Минпромторга РФ Сергею Цыбу с предложением назначить Росхимзащиту ("дочку" госкорпорации) федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, оборудования и масок. Об этом во вторник сообщает РБК.

"Действительно, есть такая инициатива. На фоне пандемии в стране резко увеличилось количество медицинских отходов, представляющих известную опасность. Действующие нормативы и существующая инфраструктура не рассчитаны на такие объемы", - передала пресс-служба Ростеха слова Выборных.

По его оценке, в связи с пандемией коронавируса и ряда ограничительных мер возникла необходимость в утилизации порядка 900 млн масок в месяц. "Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов", - поясняет топ-менеджер Ростеха.

Выборных отмечает, что после приобретения статуса федерального оператора по медицинским отходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медотходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними. "Сейчас нет единого механизма, который гарантировал бы уничтожение таких отходов должным образом. В результате нередки ситуации, когда недобросовестные подрядчики, предлагая минимальную цену контракта, в итоге забирают в медучреждениях медотходы и вместо утилизации вывозят их на свалку", - уточняет Выборных.

По его словам, благодаря полученным средствам станет возможным организовать раздельный сбор медицинских отходов, закупить и установить специальные антибактериальные контейнеры, предназначенные для средств индивидуальной защиты, а также отследить выполнение подрядчиками утвержденных на федеральном уровне условий. "Боксами планируется оборудовать места общего пользования, в том числе медицинские и образовательные учреждения", - пояснил он.

Подлинность письма изданию подтвердил представитель Ростеха. РБК также направил запрос в Минпромторг РФ.