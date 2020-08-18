Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

ТАСС, 18 августа. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся вечером в понедельник на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg , обогнав гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.

Как сообщает агентство, акции Tesla выросли в понедельник на 11%, увеличив состояние Маска на $7,8 млрд. На данный момент Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в $84,8 млрд. Пятое место с состоянием $84,6 млрд теперь занимает Бернар Арно, на шестом месте с $78,8 млрд находится владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

Таким образом, 49-летний Маск уступает лишь трем бизнесменам из США: третью строчку занимает глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд), на втором месте - один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд). Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $188 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.