"Известия": банки попросили МЭР не снижать ставку эквайринговой комиссии для МСП

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский направил письмо главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову с просьбой не устанавливать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) на уровне до 1%. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания обращение.

В письме АБР отмечается, что ограничение стоимости эквайринга 1% может привести к тому, что финансовые организации будут вынуждены переложить на бизнес затраты на покупку и обслуживание терминалов для приема карт. В АБР пояснили, что для предприятий, чей ежегодный оборот составляет менее 24 млн рублей в год, потенциальные дополнительные расходы будут на 3-5% выше, чем экономия, полученная за счет снижения ставки за безналичную оплату. Кроме того, в случае принудительного снижения эквайринга кредитные организации не смогут предоставлять клиентам поощрения, среди которых кэшбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях. Это приведет к переориентации потребителей на большие торговые сети, что негативно повлияет на выручку МСП.

Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, сейчас средняя ставка эквайринга для МСП составляет порядка 1,5-2%. По его словам, финансовые организации зачастую выстраивают программы лояльности, начисляя кэшбэки и бонусы за покупки в определенных категориях, таких как "продукты питания", в том числе в торговых точках из сегмента МСП. Нормативное ограничение ставки эквайринга может привести к тому, что ряд банков откажется от стимулирования покупок в небольших магазинах. "Во время пандемии ЦБ временно ограничил ставки по онлайн-эквайрингу. Тогда некоторые кредитные организации отменили программы лояльности в этом сегменте", - добавил Войлуков.

В ЦБ "Известиям" заявили, что к регулированию комиссий за прием карт следует подходить взвешенно. "Альтернативный инструмент снижения издержек для бизнеса - система быстрых платежей. Уровень тарифов для торговых предприятий в ней составляет не более 0,4-0,7% от суммы операции в зависимости от вида деятельности. Это в 2-2,5 раза ниже, чем среднее значение эквайринговых ставок", - пояснили изданию в Банке России.

В Минэкономразвития согласились с тем, что проработка вопроса о снижении эквайринга для МСП требует взвешенного подхода. Как отметили в ведомстве, с одной стороны, снижение ставки окажет содействие сокращению издержек предпринимателей и позволит повысить прозрачность их финансовых потоков. С другой стороны, при снижении комиссии финансовые организации могут искать иные пути возврата утраченной прибыли, например, за счет повышения тарифов на другие услуги, что в итоге не приведет к снижению стоимости банковского обслуживания для потребителей.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, ЦБ и Минфину проработать вопрос по снижению ставки эквайринга для МСП до 1%. Предположительно новые правила для услуги должны будут заработать с 30 сентября.