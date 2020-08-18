Опрос: каждый пятый ребенок в России имеет банковскую карту или личный счет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Каждый пятый ребенок в России имеет собственную банковскую карту или личный счет. Чаще всего детям открывают счета или заводят карты жители Северо-Западного округа, а также на Урале и в Сибири, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС результатах опроса, проведенного банком "Открытие".

"У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего - в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%)", - отмечается в исследовании.

Согласно данным "Открытия", 44% россиян имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы - в Московском регионе (52%), наименьший - в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. Остальные 56% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета. Как следует из результатов исследования, это наиболее характерно для жителей Урала, где доля таких родителей составляет 67%.

Вместе с тем 44% опрошенных планируют открыть счет или банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого только 31% родителей, в основном на Дальнем Востоке (58%) и на Северном Кавказе (50%). Принципиально не будут открывать счетам дочерям и сыновьям, пока те не вырастут, 4% опрошенных. При этом 22% респондентов готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7-10 лет, 29% - в возрасте 10-13 лет, 26% - в возрасте 13-16 лет, 9% - в возрасте 16-17 лет. По мнению 4% - в Южном федеральном округе таких и вовсе 10% - уже могут начинать самостоятельно тратить деньги дети младше семи лет, отмечают в "Открытии".

Почти половина опрошенных родителей (48%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной на карманные расходы старшекласснику 13-17 лет. До 5 тыс. рублей в месяц на карманные расходы готовы давать подросткам 34% респондентов, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей - 10% (в Москве и Московской области этот процент почти вдвое выше - 19%). Лишь 2% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на карманные расходы от 10 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц.

Банк "Открытие" провел опрос в период 12-16 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян - родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.