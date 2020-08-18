Опрос: больше трети рекрутеров жалуются на увеличение затрат и сроков на подбор персонала

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более трети рекрутеров в России пожаловались на рост финансовых затрат и увеличение сроков подбора персонала летом 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Рекрутеры, ведущие подбор на рабочие специальности, отмечают рост финансовых затрат на закрытие позиций (40%) и увеличение сроков подбора (35%)", - говорится в тексте исследования. По мнению представителей работодателей, увеличенное пособие по безработице в центрах занятости населения и выплаты по 10 тыс. руб. на ребенка в июне и июле привели к снижению предложения рабочей силы. "На рынок труда также повлияла приостановка транспортного сообщения в период карантина: соискатели из регионов, ранее приезжавшие на вахту, уехали на родину", - указывается в исследовании.

Говоря об изменениях в подборе линейных менеджеров и специалистов, рекрутеры также отмечают увеличение сроков подбора (34%). В отношении же финансовых затрат мнения разделились: 34% респондентов говорят об их увеличении, столько же утверждают, что расходы на подбор не изменились. Специалисты также отмечают рост зарплатных ожиданий соискателей и говорят о резко возросшем числе специалистов, желающих работать удаленно.

По данным исследования, рекрутеры, осуществляющие подбор менеджеров среднего и высшего звена, по большей части не отмечают изменений в финансовых затратах и сроках закрытия позиций. Так, только 25% указали на увеличение сроков подбора персонала и почти треть (28%) пожаловалась на рост финансовых затрат на закрытие позиций.

Исследование проводилось 29 июля - 17 августа 2020 года в 107 населенных пунктах во всех округах РФ. В нем приняли участие 500 менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, осуществляющие подбор указанных категорий персонала.