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Пандемия COVID-19

Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о ситуации в регионе

Василий Орлов отметил, что "регион развивается динамично", несмотря на экономический кризис

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Социально-экономическое развитие Амурской области стабильное, несмотря на экономический кризис, связанный с коронавирусом, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину губернатор региона Василий Орлов.

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"В целом ситуация стабильная, экономика развивается в соответствии с планами, региональными и федеральными, реализуются все крупнейшие проекты", - сказал Орлов в ходе встречи с Мишустиным, который находится с рабочей поездкой в Благовещенске.

Орлов отметил, что, несмотря на экономический кризис, "регион развивается динамично".

По его словам, регион осваивает 17 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию 11 нацпроектов.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин завершает свой визит в Дальневосточный федеральный округ. В Благовещенске он проводит ряд встреч с губернаторами. Премьер-министр проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичПандемия COVID-19
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