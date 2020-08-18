Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о ситуации в регионе

"В целом ситуация стабильная, экономика развивается в соответствии с планами, региональными и федеральными, реализуются все крупнейшие проекты", - сказал Орлов в ходе встречи с Мишустиным, который находится с рабочей поездкой в Благовещенске.

Орлов отметил, что, несмотря на экономический кризис, "регион развивается динамично".

По его словам, регион осваивает 17 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию 11 нацпроектов.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин завершает свой визит в Дальневосточный федеральный округ. В Благовещенске он проводит ряд встреч с губернаторами. Премьер-министр проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.