Российский электромобиль Zetta будет стоить от 550 тысяч рублей

ТАСС, 18 августа. Минимальная стоимость электромобиля российской компании Zetta, производство которой планируется начать до конца года в Тольятти Самарской области, составит 550 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Zetta" Денис Щуровский.

"Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - сказал собеседник агентства.

Щуровский добавил, что цель проекта - создать электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который по своей энергоэффективности позволял бы использовать его для города в базовой версии. "Оба эти показателя были достигнуты", - уточнил руководитель проекта.

Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии - от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. "У нас с компанией "Россети" подписана дорожная карта о расстановке зарядных станций после нашего запуска. Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и для Тольятти по 3-4 заправки в каждом городе может быть достаточным при правильной их расстановке", - сказал Щуровский.

По его словам, сейчас на производстве в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. "Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств. Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3-4 месяца на запуск производства", - сказал собеседник агентства.