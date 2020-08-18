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Врио главы Еврейской автономии поблагодарил Мишустина за финансовую поддержку региона

Полученные федеральные средства пошли на выплату зарплат бюджетникам, соцподдержку граждан и погашение кредиторской задолженности областного бюджета
Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС
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Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн
© Пресс-служба администрации Еврейской автономной области/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Выделение средств из федерального бюджета позволило Еврейской автономной области (ЕАО) закрыть ряд проблемных вопросов. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн во вторник в Благовещенске поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за оказанную поддержку.

"Хочу сказать слова благодарности, что вы лично обращаете такое внимание на Еврейскую автономную область и в этом году оказали беспрецедентные меры поддержки социального развития. Выделение денежных средств из бюджета правительства позволило закрыть огромнейшие проблемы, которые копились десятилетиями", - сказал Гольдштейн на встрече с премьером.

Бюджет в ЕАО не сбалансирован, что в том числе не позволило региону в прошлом году подготовиться к отопительному сезону, из-за чего зиму область проходила в режиме чрезвычайной ситуации. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, о задолженностях по зарплате перед бюджетниками, по обеспечению лекарствами льготников.

Ранее в интервью ТАСС Гольдштейн сообщал, что в декабре прошлого года после его назначения в качестве врио губернатора регион получили 310 млн рублей на выравнивание бюджета, из них почти 182 млн ушли на погашение долгов по зарплате, еще около 128 млн были направлены на выполнение судебных решений по искам к областной казне. В марте этого года область получила более 1,1 млрд рублей. Средства пошли на выплату зарплат, медстрахование, соцподдержку граждан, погашение кредиторской задолженности областного бюджета.

Кроме того, в июне на первоочередные расходы для бюджетной сбалансированности регион получил еще 640 млн рублей. А когда начался кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, федеральный центр выделил почти 116 млн рублей на компенсацию выпадающих налоговых и неналоговых доходов. Согласовано также выделение более 1,5 млрд рублей на выравнивание бюджета.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
Пандемия COVID-19
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