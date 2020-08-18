Орлов сообщил, что новая ВПП аэропорта Благовещенска позволит принимать все типы самолетов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Благовещенска позволит после завершения строительства к 2022 году принимать все типы воздушных судов, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Как планируете еще привлекать инвесторов, какие из крупнейших инфраструктурных проектов планируется осуществить здесь, в Амурской области?" - спросил у главы региона Мишустин.

"Вы вчера видели строительство взлетно-посадочной полосы в Благовещенске, она будет принимать все без исключения типы воздушных судов. Стоимость - 4,6 млрд рублей", - сказал Орлов. "Строительство будет завершено к 2022 году, строительство идет в соответствии с графиком", - продолжил губернатор.

Кроме того, 2 сентября будут подведены итоги конкурса на проект международного терминала аэропорта Благовещенска, отметил глава Приамурья. Также, по его словам, в числе крупнейших инфраструктурных проектов - мост через реку Зею в Благовещенске стоимостью 19,8 млрд рублей. "С инвесторами всегда работаем в точечном режиме", - подчеркнул Орлов.

"Главное, что инвесторы, которые к вам приходят, создают соответствующую социальную инфраструктуру вокруг объекта", - резюмировал Мишустин.