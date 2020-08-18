FT: корпорация Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

ТАСС, 18 августа. Американская корпорация Oracle, занимающаяся разработкой программного обеспечения, провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении принадлежащего ей приложения TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, Oracle вступила в переговоры с китайскими владельцами соцсети после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором потребовал, чтобы ByteDance отказалась от всех активов на территории Соединенных Штатов, связанных с TikTok. Oracle сотрудничает с группой американских инвесторов, уже владеющих долей в ByteDance. Источник, близкий к ByteDance заявил Financial Times, что китайская компания выступает против продажи любых активов за пределами США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

31 июля президент США Дональд Трамп сказал, что планирует запретить TikTok на территории страны. 3 августа он заявил, что американская корпорация Microsoft или другая компания из Соединенных Штатов должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории США. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

15 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с приложением активов на территории США. В документе говорится, что в течение 90 дней с момента опубликования указа (с возможностью продления на 30 дней) комитет по иностранным инвестициям США должен обязать ByteDance, ее дочерние компании избавиться от всех активов и прав в США. Кроме того, компания должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед комитетом.

Американская Oracle Corporation, основанная Ларри Эллисоном в 1977 году, является разработчиком программного обеспечения для организаций и поставщиком серверного оборудования.