Avito зафиксировал резкий рост спроса на детские автокресла в преддверии школьного сезона

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спрос на детские автокресла в августе в преддверии школьного сезона вырос на треть. Об этом свидетельствуют данные сервиса объявлений Avito.

"С середины июля по середину августа в России на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года повысился спрос на детские автокресла. Аналитики сервиса связывают рост показателей с двумя факторами: с одной стороны, ажиотажный спрос на них этим летом продиктован популярностью автопутешествий, с другой - родители дошколят и школьников до 12 лет начали активно готовиться к возвращению детей в детские сады и школы. В среднем по России автокресло обойдется родителям в 3 980 рублей. Самые дорогие кресла продаются в Уфе, а самые бюджетные - в Ульяновске", - отметили эксперты.

По данным сервиса, в течение года спрос на детские автокресла стабилен, однако в этом году в августе "рост интереса к приобретению автокресел стал более заметным". Это объясняется, как полагают аналитики, еще и тем, что из соображений безопасности россияне стали предпочитать личный транспорт общественному.

"Самые яркие скачки спроса были выявлены в Ростове-на-Дону, Ульяновске и Новосибирске - в этих городах он вырос на 60%, 52% и 46% соответственно. Меньше всего спрос вырос в Омске и Барнауле - здесь интересоваться автокреслами стали на 14% и 17% больше. В Москве приобретением автокресел интересуются на 37% больше, чем в 2019 году, а в Санкт-Петербурге спрос вырос на 25%. В целом, во всех крупных городах интерес к автокреслам повышен, отличается лишь Ижевск - здесь он упал на 9%", - отмечают аналитики.

В Москве средняя цена на эти товары выросла на 5% и установилась на уровне 4 870 рублей. В Санкт-Петербурге средняя стоимость наоборот, упала на 19% и составила 4 440 рублей. Самая высокая по стране средняя цена на автокресла установилась в Уфе - здесь их можно купить за 7 430 рублей - дороже на 80%, чем в прошлом году. На втором месте оказался Красноярск со средней стоимостью 6 290 рублей, а за ним следуют Тюмень и Ростов-на-Дону, где кресла стоят от 5 до 6 тыс. рублей. "В Красноярске и Тюмени цены выросли на 12% и 3% соответственно, а в Ростове-на-Дону наоборот, снизились на 20% по сравнению с 2019 годом. Дешевле всего детские кресла обойдутся ульяновцам и ижевчанам - 2 110 и 2 980 рублей соответственно. Средняя стоимость в этих городах упала по сравнению с прошлым годом: в Ульяновске цена снизилась на 19%, а в Ижевске - на 2%", - сообщили аналитики.