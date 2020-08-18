Опрос: около 20% россиян считают необходимым помогать детям деньгами в любом возрасте

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 20% опрошенных россиян придерживаются мнения, что детям необходимо финансово помогать вне зависимости от их возраста. Чаще всего так считают жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) округов. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС результатах опроса, проведенного банком "Открытие".

"20% наших сограждан уверены, что родители должны помогать детям в любом возрасте. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) округов. Реже всего - жители Северо-Западного округа (11%)", - отметили в "Открытии".

Вместе с тем 36% опрошенных считают, что возраст финансовой самостоятельности наступает в период 21-25 лет, еще 32% уверены, что самостоятельными могут быть молодые люди в возрасте 18-21 года. И лишь 8% респондентов назвали возрастом наступления финансовой самостоятельности 16-18 лет. Однако только 13% опрошенных считают, что работающий подросток 16-20 лет не должен помогать семейному бюджету.

Еще 7%, напротив, полагают, что работающие дети обязаны отдавать в семью не меньше половины своего дохода. Эта точка зрения наиболее популярна на Урале (12%), а реже всего встречается среди жителей Московского региона и Центрального федерального округа (по 4%). Абсолютное большинство опрошенных россиян - 78% - согласны с тем, что работающие подростки могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью.

Также большинство россиян (71%) намерены помочь детям при решении квартирного вопроса. Наибольшая доля таких родителей на Дальнем Востоке (88%) и Северном Кавказе (83%), наименьшая - в Москве и Московской области (63%). У 27% опрошенных уже есть конкретные варианты решения квартирного вопроса для детей. Только 2% респондентов не планируют помогать детям с жильем.

Как следует из результатов опроса, россияне в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. Две трети респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного округа (56%). При этом 17% родителей не собираются брать образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. Еще 8% опрошенных (16% в Московском регионе) уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.

Банк "Открытие" провел опрос в период 12-16 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян - родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.