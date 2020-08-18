Мишустин считает, что газохимические производства создадут точку роста в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что создание Амурского газоперерабатывающего завода откроет для региона новые перспективы и создаст точку роста. Такое мнение он высказал на церемонии старта строительства Амурского газоперерабатывающего завода ПАО "Газпром" и Амурского газохимического комплекса ПАО "Сибур".

"Я бы хотел сказать, что у нас сегодня особенный, торжественный день. Мы даем старт строительству современного газохимического комплекса. Это крупнейший инвестиционный проект, один из крупнейших в стране, он имеет такое стратегическое значение для газовой отрасли и для всей страны", - сказал премьер. По его словам, в короткие сроки в Амурской области должен появиться новый завод-гигант, производство которого будет основано на самых современных информационно-коммуникационных технологиях.

"Запуск такого производства - это, конечно, мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона", - добавил он, выразив уверенность, что реализация проекта повлечет за собой создание тысяч современных рабочих мест, создаст новую транспортную и социальную инфраструктуру.

Мишустин также заметил, что реализация проекта не только изменит экономическое положение в Амурской области, но и отразится на жизни людей, сделав ее более комфортной. "Строительство газохимического комплекса также откроет для Амурской области новые перспективы", - заметил премьер. По его словам, в связке с газоперерабатывающем комплексом это даст мультипликативный экономический эффект.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК) предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.