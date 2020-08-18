ТПП России предложила Госдуме скорректировать проект изменений в закон о виноградарстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила Госдуме пересмотреть проект изменений в закон о виноградарстве и виноделии в России, так как он, по мнению палаты, противоречит некоторым положениям техрегламента Евразийского экономического союза. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава ТПП Сергей Катырин.

"Виноградарство и виноделие - это важные отрасли отечественного агропромышленного комплекса, однако мы в Торгово-промышленной палате России предлагаем депутатам пересмотреть этот законопроект. В своем нынешнем виде он противоречит российским и международным законам и его принятие без корректировки может привести к серьезным проблемам", - сказал Катырин.

По его словам, законопроект, в частности, вводит новые понятия, используемые в виноградарстве и виноделии, которые противоречат положениям Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", вступающего в силу 9 января 2021 года, и федеральному закону от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Среди таких понятий - "крепленое вино наливом", "крепленое вино до розлива в потребительскую упаковку для розничной продажи", которые можно заменить единым термином "вино наливом (виноматериал)".

Кроме того, ТПП предлагает "исключить полномочия органов государственной власти РФ в области виноградарства и виноделия по установлению территориального деления виноградопригодных земель РФ и технологических приемов и операций виноградарства и виноделия". Эту компетенцию законодатели предлагают предоставить федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России. "Но такое решение вступает в противоречие с нормами Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", уже названного Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ", - отметил Катырин.

"ТПП последовательно выступает за развитие принципов саморегулирования в предпринимательстве. Но нужно отдавать себе отчет в том, что применение противоречащих международному и федеральному законодательству норм может вызвать установление излишних нормативных барьеров и сдерживание роста доли самостоятельных винных предпринимателей. Также возникает риск создания и реализации некачественной продукции, что негативно отразится на здоровье потребителей и на экспорте российской винной продукции", - аргументировал он.

Госдума 21 июля приняла в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ". Документ направлен на регулирование правоотношений, связанных с развитием виноградарства, а также с производством вина и иной винодельческой продукции, произведенных из винограда, выращенного на территории России.