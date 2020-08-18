Предприниматель из ЕАО попросила Мишустина изменить условия выделения грантов для фермеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Председатель кооператива "Хабар" из Еврейской автономной области Елена Демидова обратилась во вторник в Благовещенске с просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об изменении условий получения грантов на развитие фермерства.

Демидова на встрече премьер-министра с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" рассказала, что сельскохозяйственный кооператив образовался в прошлом году. Он призван помогать своим участникам в производстве и реализации продукции.

"Нас там 16 человек. Одно крестьянско-фермерское хозяйство - это я, одно ИП. Остальные члены - это личные подсобные хозяйства, где две-три головы скота. Получается, что у нас очень мизерные взносы в кооператив, потому что люди небогатые", - сказала Демидова. "В этом году мы выиграли грант - 6 млн рублей. Собственных средств по закону нам надо внести 40% - это 2,4 млн рублей. У нас нет таких денег, банк нам их не даст - потому что нет залога, нет достаточной прибыли. Очень большое пожелание, чтоб процент собственных средств был снижен", - добавила она.

Мишустин отметил, что создавать рабочие места в нынешнее время стало очень трудно и хорошей альтернативой найму людей мог бы стать институт самозанятости. "Хотел бы напомнить о такой вещи, как институт самозанятости. Это непостоянное рабочее место. Но человек, который сам производит товар и ограничен доходом в 200 тыс. рублей в месяц, может зарегистрироваться и платить 4%. И это уже рабочее место, он получает доход с небольшими налогами. Я считаю, что это может быть хорошей альтернативой найму людей, которые бы работали у вас", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов уточнил, что гранты как мера поддержки начинающих фермеров начали работать с 2015 года. "Действительно, одним из условий получения является создание рабочих мест. Понимаем, что это решение требует постоянного изменения. Если до 2017 года на 500 тыс. рублей гранта требовалось [создать] одно место, с 2017 года одно место - это был 1 млн рублей. С 2020 года одно рабочее место для получателя гранта - 2 млн рублей", - рассказал Хатуов.

"Понимая, что у нас растет производительность труда, мы выступили с инициативой квалифицировать крестьянско-фермерское хозяйство как постоянное рабочее место. Понимая просьбы и вызовы начинающих фермеров - такая мера господдержки будет достаточно эффективной", - добавил он.