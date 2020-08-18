{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предприниматель из ЕАО попросила Мишустина изменить условия выделения грантов для фермеров

Председатель кооператива "Хабар" из ЕАО Елена Демидова предложила снизить процент собственных средств, который нужно внести предпринимателям для получения гранта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Председатель кооператива "Хабар" из Еврейской автономной области Елена Демидова обратилась во вторник в Благовещенске с просьбой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об изменении условий получения грантов на развитие фермерства.

Демидова на встрече премьер-министра с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека" рассказала, что сельскохозяйственный кооператив образовался в прошлом году. Он призван помогать своим участникам в производстве и реализации продукции.

"Нас там 16 человек. Одно крестьянско-фермерское хозяйство - это я, одно ИП. Остальные члены - это личные подсобные хозяйства, где две-три головы скота. Получается, что у нас очень мизерные взносы в кооператив, потому что люди небогатые", - сказала Демидова. "В этом году мы выиграли грант - 6 млн рублей. Собственных средств по закону нам надо внести 40% - это 2,4 млн рублей. У нас нет таких денег, банк нам их не даст - потому что нет залога, нет достаточной прибыли. Очень большое пожелание, чтоб процент собственных средств был снижен", - добавила она.

Мишустин отметил, что создавать рабочие места в нынешнее время стало очень трудно и хорошей альтернативой найму людей мог бы стать институт самозанятости. "Хотел бы напомнить о такой вещи, как институт самозанятости. Это непостоянное рабочее место. Но человек, который сам производит товар и ограничен доходом в 200 тыс. рублей в месяц, может зарегистрироваться и платить 4%. И это уже рабочее место, он получает доход с небольшими налогами. Я считаю, что это может быть хорошей альтернативой найму людей, которые бы работали у вас", - сказал премьер-министр.

В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов уточнил, что гранты как мера поддержки начинающих фермеров начали работать с 2015 года. "Действительно, одним из условий получения является создание рабочих мест. Понимаем, что это решение требует постоянного изменения. Если до 2017 года на 500 тыс. рублей гранта требовалось [создать] одно место, с 2017 года одно место - это был 1 млн рублей. С 2020 года одно рабочее место для получателя гранта - 2 млн рублей", - рассказал Хатуов.

"Понимая, что у нас растет производительность труда, мы выступили с инициативой квалифицировать крестьянско-фермерское хозяйство как постоянное рабочее место. Понимая просьбы и вызовы начинающих фермеров - такая мера господдержки будет достаточно эффективной", - добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАмурская областьЕврейская автономная областьДальний Восток
Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore
Профиль разработчика игры удалят в конце августа
Читать полностью