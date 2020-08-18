"Сибур" начал реализацию проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 18 августа. /ТАСС/. "Сибур" начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК). В перспективе до 2040 года проект позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году, отметили в "Сибуре".

"Строительство комплекса станет ключевым проектом в инвестпрограмме компании на ближайшие пять лет, а запуск - увеличит наши возможности по производству базовых полимеров почти вдвое даже с учетом "Запсибнефтехима", который уже выходит на полную мощность. Долгосрочные прогнозы спроса на нефтехимическую продукцию, близость к целевым рынкам сбыта и понятная сырьевая база позволяют нам быть уверенными в том, что АГХК станет высокоэффективным и конкурентоспособным производством, которое укрепит позиции "Сибура" не только на отечественном рынке, но и в мире", - сообщил глава компании Дмитрий Конов в ходе церемонии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященной началу реализации АГХК.

АГХК включен в число резидентов созданной ТОР "Свободный". Соглашение об этом подписали генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин и гендиректор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин.

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 гг. Партнером "Сибура" должна стать китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за "Сибуром".

Направленность на экспорт

Рынок полимеров в России и их переработки активно развивается и стал профицитен, но дальнейшие перспективы развития базовых полимеров в стране в ближайшей перспективе связаны скорее с развитием экспортоориентированных проектов, отметили в компании. В связи с этим, АГХК будет в первую очередь ориентирован на азиатский рынок.

"Сибур" - крупная вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяет ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах.