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Льготы инвесторам Свободного порта Владивосток могут распространить на весь ДФО

В данный момент режим порто-франко действует всего на 1% территории Дальнего Востока и Арктики

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Льготы и преференции для инвесторов Свободного порта Владивосток (СПВ) могут быть распространены на весь Дальневосточный макрорегион, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Порто-франко действует всего на 1% территории (Дальнего Востока и Арктики) и охватывает лишь 17% населения. При этом мы видим активность бизнеса именно в тех точках, где действуют преференциальные режимы. Поэтому в нынешних условиях предлагаем распространить эту преференцию на весь макрорегион", - сказал Козлов на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске во вторник. "Во всяком случае, губернаторы уже ставят перед нами этот вопрос", - добавил министр.

Он также отметил, что режим порто-франко является поддержкой в развитии собственного дела.

"Режим СПВ - это, конечно, подспорье для малого бизнеса. Почти 2 000 предпринимателей, благодаря порт-франко, решили начать бизнес; 205 уже реализовали свой потенциал. Например, мы с вами были на Чукотке, так вот там резидентство в СПВ в городе Певек позволило открыть птицефабрику, теплицу, компанию по грузоперевозкам и другие фирмы", - добавил министр.

Помимо режима СПВ налоговые льготы и неналоговые преференции получают инвесторы территорий опережающего развития. Этим режимом, по данным министерства по развитию дальнего Востока и Арктики воспользовались 450 инвесторов. "Их проекты находятся в разной степени: кто-то уже открылся и работает, кто-то на этапе строительно-монтажных работ, кто-то в стадии проектирования. И это как крупный бизнес, как, например, тот же Амурский газоперерабатывающий завод, или, например, крупнейший горно-обогатительный комбинат "Удокан" в Забайкалье, так и средний бизнес. Компании строят жилые дома, производят бетон, производят хлебобулочные изделия, запускают теплицы", - сказал Козлов.

Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. На данный момент резиденты СПВ реализуют проекты на сумму свыше 950 млрд рублей.

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РоссияКозлов, Александр АлександровичПриморский крайАмурская областьДальний Восток
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