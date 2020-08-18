Временные власти Боливии оценили ущерб от протестов против переноса выборов в $1 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Забастовки и протесты против переноса выборов, сопровождавшиеся перекрытием дорог, нанесли экономике Боливии ущерб в $1 млрд. Такую оценку огласил в понедельник министр экономики Оскар Ортис, назначенный на эту должность исполняющей обязанности президента Жанин Аньес.

"Каждый день боливийская экономика производит около $100 млн, или 700 млн боливиано, таким образом, по нашим оценкам, ущерб боливийской экономике от перекрытия дорог превысил $1 млрд", - приводит его слова газета "Пахина сьете".

Протесты и забастовки начались в Боливии после того, как 23 июля председатель Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии Сальвадор Ромеро объявил, что инстанция, выполняющая функции Центризбиркома, без согласования с парламентом приняла решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии. Экс-президент Эво Моралес и его сторонники называли решение незаконным, так как до этого парламент принял закон о проведении голосования, изначально запланированного на 3 мая, до 6 сентября. По словам временных властей, из-за перекрытий дорог протестующими в больницах стали наблюдаться перебои в поставках медикаментов, что привело к смерти пациентов с коронавирусом.

На прошлой неделе Аньес подписала новый закон о переносе выборов, одобренный парламентом после переговоров ВИС с профсоюзами и представителями кандидатов в президенты. Документ закрепляет 18 октября в качестве дня голосования и запрещает его новый перенос. После принятия закона Центральный рабочий профсоюз Боливии пообещал прекратить забастовки и акции протеста до проведения выборов.