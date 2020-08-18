Федеральная поддержка позволила создать в ДФО почти 60 тыс. рабочих мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Почти 60 тыс. рабочих мест на 330 предприятиях Дальнего Востока создано за пять лет благодаря различным мерам государственной поддержки, сообщил во вторник на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

"Благодаря всем мерам государственной поддержки на сегодняшний день в округе создано почти 60 тыс. новых рабочих мест. В полную мощь работают 330 новых предприятий. А сумма осуществленных инвестиций уже превысила триллион рублей", - сказал Козлов.

По его словам, за пять лет совокупный рост промышленного производства на Дальнем Востоке составил 32,4%. При том, что показатель по России - 13,9%. "Вырос за пятилетку и процент прямых иностранных инвестиций, на сегодня его доля - 26,3%", - добавил министр.

По прогнозам Минвостокразвития РФ, к 2025 году озвученные показатели должны увеличиться минимум до 1,2 тыс. новых предприятий, больше 100 тыс. дополнительных рабочих мест, более 3 трлн. инвестиций.

На Дальнем Востоке созданы специальные условия для инвесторов, которые повышают привлекательность округа. В том числе в округе для инвесторов работают специальные режимы - территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.