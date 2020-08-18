Козлов сообщил, что в ДФО создадут электронную карту земель под сельское хозяйство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Электронная карта свободных земель сельхозназначения и цифровая система мониторинга лесов Дальнего Востока будут созданы по аналогии с разработанным цифровым сервисом для аквакультуры, сообщил во вторник министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Опыт аквасервиса натолкнул нас на идею создать похожие механизмы в сельском хозяйстве и в лесной отрасли. Уйти от бюрократии, оцифровать наконец-таки все, как выразился на Камчатке один человек, "чудовищные запасы Дальнего Востока". У нас много неучтенных, устаревших сведений о наличии земель сельхозназначения", - отметил Козлов на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в Благовещенске проводит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, инвесторы, которые готовы вложить средства в растениеводство и животноводство, нередко сталкиваются с отсутствием свободных сельскохозяйственных участков. Козлов отметил, что по факту такие участки есть, просто их "никто не считал", уточнив, что упорядочить данные о землях сельхозназначения поручено Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Созданием системы мониторинга лесов занимается Фонд развития Дальнего Востока. "Данные у нас до сих пор из середины прошлого века, а его качество проверяет лесник с тетрадкой в руках", - обозначил уровень проблемы министр. Оба сервиса находятся в разработке, однако Минвостокразвития готово презентовать вариант мониторинга лесной отрасли. Для формирования цифровой платформы в агросфере выбраны два пилотных региона.

Как сообщалось, в 2018 году был запущен уникальный цифровой интернет-сервис, который позволил автоматизировать формирование рыбных участков. Инвестор может самостоятельно выбирать на электронной карте по четырем точкам участок от 100 до 5 000 га в доступной зоне. Электронная карта была разработана Минвостокразвития РФ совместно с АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" и Росрыболовством. За два года ее работы бизнес получил в два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет.