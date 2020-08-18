Минтранс до 10 сентября представит правительству варианты создания авиакомпании для ДФО

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ представит правительству РФ сценарии создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок в сентябре, сообщил во вторник глава Минвостокразвития Александр Козлов.

"В срок до 10 сентября Минтранс должен представить в правительство сценарии создания дальневосточной авиакомпании. В частности, [речь идет] о развитии парка воздушных судов, динамике пассажиропотоков, параметрах и механизмах господдержки", - сказал министр на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Козлов отметил, что для внутрирегиональных перевозок создание дальневосточной авиакомпании важно, "как воздух". "[Сегодня] практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, про районы вообще молчу", - продолжил глава Минвостока.

Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке, где оно особенно важно, планируется в рамках проекта дальневосточной авиакомпании. Внести предложения о создании такого перевозчика поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года. Минвостокразвития, Минтранс РФ и власти регионов прорабатывают маршрутную сетку и определяют необходимое финансирование.

Создание авиакомпании для Дальнего Востока поможет решить одну из самых острых проблем макрорегиона - улучшить транспортную доступность территорий. Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.

При этом субсидирование пассажирских перевозок в рамках проекта дальневосточной авиакомпании обойдется примерно в 30 млрд рублей. Об этом ранее сообщал зампред правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.