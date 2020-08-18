Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

ТАСС, 18 августа. Американская компания Epic Games, разработавшая популярную видеоигру Fortnite, сообщила вечером в понедельник, что корпорация Apple планирует удалить в конце августа профиль разработчика из своего магазина приложений AppStore.

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на технологические корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play соответственно. Разработчик обвинил Apple и Google в монополизации рынка, что, согласно компании, является нарушением антитрестового законодательства. Apple и Google мотивировали удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых, помимо Fornite, значатся шутеры Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (США, штат Северная Каролина).