Александр Новак заразился коронавирусом

"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Минэнерго Ольга Голант, глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно.

"Тест министра энергетики РФ Александра Новака на COVID-19 в ходе рабочей поездки на Дальний Восток показал положительный результат. В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме. В частности, 19 августа в режиме видеосвязи примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+", - сказала она ТАСС.

Новак принимал участие в поездке премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, но закончил ее досрочно. Глава правительства пожелал главе Минэнерго выздоровления.