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Пандемия COVID-19
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Александр Новак заразился коронавирусом

В Минэнерго сообщили, что глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно
Министр энергетики РФ Александр Новак Антон Новодережкин/ТАСС
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Министр энергетики РФ Александр Новак
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 18 августа. Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин.

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"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Минэнерго Ольга Голант, глава ведомства переносит коронавирус бессимптомно. 

"Тест министра энергетики РФ Александра Новака на COVID-19 в ходе рабочей поездки на Дальний Восток показал положительный результат. В настоящее время вирус протекает бессимптомно и Александр Валентинович чувствует себя хорошо. Глава Минэнерго России продолжит осуществлять свои рабочие обязанности в удаленном режиме. В частности, 19 августа в режиме видеосвязи примет участие в заседании мониторингового комитета стран ОПЕК+", - сказала она ТАСС.

Новак принимал участие в поездке премьер-министра Михаила Мишустина по Дальнему Востоку, но закончил ее досрочно. Глава правительства пожелал главе Минэнерго выздоровления.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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