ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с банками-партнерами готов рассмотреть участие в финансировании строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) по производству полимеров, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации. Сумма инвестиций не уточняется.

Ранее сообщалось, что общий размер инвестиций в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оценивается в $10-11 млрд.

"ВЭБ.РФ совместно с российскими коммерческими банками готов рассмотреть свое участие в финансировании проекта строительства Амурского газохимического комплекса по производству полимеров мощностью до 2,7 млн тонн в год. Проект обсуждался на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске. В мероприятии принял участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов", - отмечается в сообщении.

Во вторник компания "Сибур" сообщила о начале реализации проекта Амурского ГХК. Ожидается, что в перспективе до 2040 года реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей.

"Сибур" - стратегический партнер ВЭБ.РФ. При нашей поддержке профинансировано строительство крупнейшего нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" в Тобольске. Благодаря этому проекту Тюменская область стала лидером среди субъектов РФ по показателю индекса промышленного производства по итогам января - мая 2020 года", - отметил Шувалов, слова которого приводятся в сообщении ВЭБ.

В настоящее время ВЭБ.РФ рассматривает участие в финансировании 20 проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью 1,6 трлн рублей. Предполагаемый объем финансирования со стороны ВЭБ.РФ превышает 280 млрд рублей.