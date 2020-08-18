Новосибирский институт готов дать экспертизу рекультивации ртутного цеха "Усольехимпрома"

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Институт органической химии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), который является координационным центром Стокгольмской конвенции в РФ, готов выступить в качестве эксперта проектов рекультивации ртутного цеха предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области для строительства завода по переработке отходов. Соответствующее предложение было направлено в Росприроднадзор, сообщила ТАСС во вторник директор института Елена Багрянская.

Ранее старший офицер отдела радиационной и химической безопасности управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) ВС РФ Евгений Вебер заявил, что Росатом планирует построить завод по переработке отходов 1 и 2 классов опасности в Усолье-Сибирском, где расположено предприятие. На нем отходы будут утилизированы должным образом с соблюдением всех экологических норм.

"Наша цель сейчас - выполнение Стокгольмской конвенции РФ и, если мы говорим о ртутном цехе, то мы можем сделать квалифицированную экспертизу проектов по рекультивации ртутного цеха", - сказала Багрянская.

По ее словам, институт единственный в Сибири имеет лабораторию, у которой есть сертифицированная аккредитация по идентификации широкого спектра различных органических соединений. Собеседница агентства пояснила, что в некоторых случаях, когда "Центру лабораторного анализа и технических измерений по СФО" не хватает компетенций для анализа загрязняющих соединений, представители Росприроднадзора обращаются в институт.

Багрянская подчеркнула, что проект завода по утилизации отходов ртутного цеха должен обязательно пройти экспертизу. В противном случае может повториться ситуация с уже имеющимся проектом, в котором предполагался вывоз зараженного ртутью грунта (а это сотни и тысячи тонн грунта) из Иркутской области в ЮФО. Данный проект был разработан и рассматривался на заседании по "Усольехимпром" в Совете Федерации в феврале 2020 года. Он был не поддержан, поскольку многие эксперты, в том числе Росприроднадзор, признали его экологически и финансово неразумным.

О предприятии

Президент Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.