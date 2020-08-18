Дегтярев предложил предусмотреть налоговый вычет для туристов Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Наловый вычет для путешественников позволит простимулировать туристический поток на Дальний Восток. Такое предложение высказал временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник.

"Есть предложение, мы его предварительно уже обсудили - предусмотреть налоговый вычет для граждан, совершающих турпоездки на ДВ от трех дней по пакетным турам", - сказал Дегтярев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам, максимальную сумму возврата предлагается ограничить 26 тыс. рублями на каждого путешествующего.

"Она, кстати, соизмерима с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" по перелету на Дальний Восток", - подчеркнул Дегтярев. Он попросил правительство России поддержать это предложение.

"Это даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период", - добавил глава региона. Дегтярев также подчеркнул, что необходимо "направить туристический поток с запада на восток", однако в отрасли следует навести порядок.

"Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом <...> Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович [Мишустин]. Наши Шантарские острова в Охотском море попали в топ-30 ключевых дестинаций РФ [территория с удобствами, средствами обслуживания и услугами для нужд туристов]. Конкурс проводился АСИ [Агентство стратегических инициатив] и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост", - сказал Дегтярев.