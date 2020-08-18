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Кожемяко предложил снять ограничения по объему рыночных заимствований для субъектов ДФО

Глава Приморья также считает, что нужно предоставить возможность повысить уровень действующих ограничений по размеру госдолга в объеме до 30% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Приморья Олег Кожемяко из-за снижения налоговых доходов в регионах Дальнего Востока предложил снять ограничения по объему рыночных заимствований.

"Предлагаю поручить Минфину РФ пересмотреть объем ограничений для субъектов ДФО, в том числе частично снять ограничения по объему рыночных заимствований для Дальнего Востока. И предоставить возможность повысить уровень действующих ограничений по размеру госдолга в объеме до 30% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета", - предложил Кожемяко на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в Благовещенске во вторник провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава Приморья считает необходимым введение данной меры поддержки в Дальневосточном федеральном округе.

"При этом принятие решений коммерческих кредитов должно приниматься в приоритетном порядке для финансирования расходов, которые в дальнейшем позволят наращивать налоговый потенциал региона, а не долговую нагрузку", - добавил Кожемяко.

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Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний Восток
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