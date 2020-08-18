В АТОР сообщили, что туры в Турцию с вылетом в конце августа подешевели на четверть

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены недельных туров в Турцию с вылетами из Москвы в конце августа подешевели на четверть по сравнению с аналогичным отдыхом в середине месяца, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Стартовые цены на пакетную пляжную Турцию пошли вниз, и довольно существенно. Если неделю назад самый дешевый тур в Турцию с заездом 15-21 августа на 7 ночей с системой "все включено" можно было купить за 40 тыс. рублей [на двоих], то минимальная цена такого же тура для конца августа уже почти на четверть ниже", - отмечается в сообщении.

Так, самый дешевый тур по системе "все включено" на двоих с вылетом из Москвы 22-28 августа сейчас можно приобрести за 31,1 тыс. рублей. В рамках такого тура предусмотрено проживание в трехзвездочной гостинице в Кемере.

На стоимость отдыха в Турции оказало влияние сокращение числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года, отметили в АТОР.

"По-прежнему никак не влияет на ценовую ситуацию Танзания. Продажи туров туда в отсутствие прямого перелета турагентства не фиксируют, а минимальные цены имеющихся предложений еще более выросли, приближаясь к поистине "мальдивскому" уровню в 267 тыс. рублей за тур", - сообщили в ассоциации туроператоров.