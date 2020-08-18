В Приморье чипировали почти 125 тыс. сельскохозяйственных животных с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа./ТАСС/. Почти 125 тыс. голов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей чипировали в Приморском крае с начала 2020 года. Чипы помогают облегчить работу ветеринаров и исключить подлоги скота, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"С помощью системы "Регагро" по всему краю чипировано почти 125 тыс. животных. Каждому присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном - родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения", - пояснили в пресс-службе.

Проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли "Регагро" пока реализуется в Уссурийске и Михайловском районе в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

Для индентификации животных есть специальное мобильное приложение, благодаря которому фермеры могут регистрировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета. В приложении также можно оформить отправку проб в лабораторию, зафиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях.

"Цифровизация ветеринарной отрасли и агропромышленного комплекса обеспечит получение качественной и безопасной сельхозпродукции для края", - добавил зампред правительства Приморья Александр Костенко, слова которого приводит пресс-служба.