"Удаленка" или гибридный график? Как работают сотрудники крупных российских предприятий

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Многие крупные компании в России заявляли о том, что разрешат своим сотрудникам работать из дома до осени, но при этом эксперты сообщают об угрозе второй волны коронавируса. Спустя почти полгода после перевода сотрудников на "удаленку" ТАСС узнал, планируют ли компании возвращать своих сотрудников в офисы, какие новые бизнес-процессы были внедрены в работу и удалось ли сэкономить на новой реальности. Промышленность во время пандемии С начала пандемии металлурги перевели на дистанционный режим работы тысячи сотрудников. Так, "Русал" в первые недели пандемии отправил на "удаленку" 8 тыс. работников, сообщили ТАСС в компании. В "Северстали" это количество оценили в 7 тыс. человек, в Evraz - 4,5 тыс., а в алмазодобывающей "Алросе" - 7% от общей численности персонала. Московский офис "Норникеля" работает удаленно практически полным составом, общение по большей части переведено в режим видео и аудиоконференций.

Отечественные металлурги оказались технологически подготовлены к подобному развитию событий и перенесли переход на удаленную работу относительно спокойно. Например, в "Русале" удаленный доступ к корпоративным IT-системам производится по VPN. Подключение осуществляется или к рабочей станции пользователя в офисе, или к виртуальному рабочему столу в частном облаке "Русала" с использованием строгой двухфакторной авторизации. При этом, например, в "Северстали" рассказали ТАСС, что, несмотря на начатую несколько лет назад цифровую трансформацию компании, не со всеми информационными ресурсами допустимо работать удаленно. Так, информационные системы, участвующие в финансовых операциях или обеспечивающие управление производственным процессом, не рекомендуется использовать посредством удаленного доступа через интернет. В пресс-службе "Алросы" также отметили, что ничего технически нового внедрять не потребовалось, "компания просто начала более широко применять решения, которые раньше использовались сотрудниками в рамках местных и дальних командировок". ЧТПЗ же ускоренными темпами переходит на электронный документооборот. Сейчас среди промышленников нет единства по поводу возвращения сотрудников с "удаленки" в офис. "Русал" и "Алроса" принимают решение о возврате к обычному режиму работы в зависимости от ситуации в регионах, "Северсталь" также постепенно выводит сотрудников в офис с конца июня. При этом "Норникель" и Evraz сейчас лишь планируют этот процесс, а ЧТПЗ и вовсе не планирует подобных действий. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия может вернуть сотрудников с "удаленки" в октябре, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация, а один из ведущих мировых производителей стали - с 1 сентября. Компании пока затрудняются подвести полные итоги влияния "удаленки" на свою деятельность, отмечая, что в любом формате есть свои плюсы и минусы. При этом предприятия не намерены полностью отказываться от работы в офисе: "Северсталь" не сокращала офисные помещения, а "Норникель" даже увеличит их вместительность к моменту возвращения команды в офис. Evraz не увидел серьезного падения эффективности из-за удаленной работы, но также не планирует жертвовать офисной работой, сообщал ранее глава компании Александр Фролов. В "Алросе" режим удаленного офиса частично повлиял на прямые эксплуатационные затраты, но в рамках комплексного планирования затрат говорить об экономии сложно из-за новых статей расходов, сообщили ТАСС в компании. После окончания пандемии коронавируса алмазодобытчик проанализирует результаты работы в этот период, чтобы дать возможность сотрудникам, которым необязательно постоянно присутствовать в офисе, продолжать работать на "удаленке". ЧТПЗ отметил, что сотрудники могут работать из дома не менее эффективно, чем из офиса, и планирует после прекращения карантинных мер перевести не менее 15% офисного персонала на гибкий график работы. "Это целесообразно не только для достижения баланса между работой и личной жизнью, но и с точки зрения сохранения здоровья коллектива и соблюдения необходимых мер профилактики", - прокомментировали ТАСС в компании. Офисный гибрид для энергетики Многие российские нефтяные и энергетические компании офисный режим возобновили, но и от "удаленки" в условиях все еще активной пандемии не отказываются. Так, "Газпром нефть" вернула в офисы две трети сотрудников, однако часть персонала из группы риска или по семейным обстоятельствам продолжает работать из дома. "Для таких сотрудников дистанционный формат будет сохраняться до нормализации эпидемиологической ситуации", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании. В "Русснефти" дистанционный режим готовы завершить 1 сентября, но при условии, что эпидемиологическая обстановка в Москве и регионах присутствия не ухудшится. Всего компания перевела на удаленный формат 50% сотрудников.

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Генерирующая компания "Энел Россия", входящая в итальянскую Enel, сохранила "удаленку" для максимального числа офисных работников до конца года. На постоянной основе работать из дома могут те сотрудники, "чье присутствие на стационарных рабочих местах не требуется непосредственно для производства электрической и тепловой энергии, а также для реализации проектов строительства ветропарков". Всего на "удаленку" в компании уходило около 40% всех сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе. Нефтехимический гигант "Сибур" переводил на домашний режим работы более 6 тыс. сотрудников. Сейчас в компании практикуют гибридный график, когда каждый сотрудник, не занятый непосредственно на производстве, сочетает дистанционную деятельность и посещение офиса. "Абсолютный возврат в ситуацию до января сложно представить", - считают в "Сибуре". У всех опрошенных респондентов в период пандемии появился новый рабочий опыт - как корпоративный, так и технологический. Так, "Энел Россия" применила цифровые решения для инспекции электростанций в удаленном режиме. Теперь проверять работу оборудования специалисты компании могут с помощью очков дополненной реальности. В "Сибуре" для тех же целей разработали приложение "Мобильный обход", благодаря которому привлекать подрядчиков к ремонтам приходится реже. "На производствах, где проходили остановочные ремонты и требовалась внешняя экспертиза, использовалось AR-оборудование", - отметили в пресс-службе "Сибура". "Газпром нефти" специальное программное обеспечение позволило мониторить состояние здоровья сотрудников. Приложение "Градусник" помогает сотрудникам при заболеваниях, "а также исключает риски прохода в офисы и на производство работников без теста на коронавирус". В "Сибуре" для этого организовали круглосуточную горячую линию, дозвонившись на которую сотрудник может получить консультацию по медицинским и организационным вопросам, а также решить технические вопросы. В компании также запустили онлайн-службу психологической помощи, так как в дистанционном режиме люди стали больше работать. Помимо этого, в компании разработали свод правил удаленной работы, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание у сотрудников. Например, по вторникам и пятницам во второй половине дня в компании действуют "часы тишины" без совещаний. "Это время предназначено для индивидуальной работы каждого сотрудника и решения стоящих перед ним задач", - говорится в комментарии "Сибура". Дороже или дешевле оказался режим удаленного офиса компаниям отрасли еще предстоит оценить. В "Энел Россия" проанализировать и взвесить все расходы и экономию собираются "по окончании эпидемиологического кризиса". Но уже планируют направить дополнительные средства на реорганизацию и дооснащение рабочих пространств в офисах с учетом новых санитарных требований. Ретейл ищет новые модели Сфера торговли одна из первых почувствовала на себе необходимость выработки новых механизмов работы, именно это направление обеспечивало возможность получения товаров не выходя из дома благодаря усовершенствованию решений по дистанционной торговле. Такие же "новые" решения вырабатываются и для организации работы офисов компаний, например, по словам директора по организационному развитию и персоналу AliExpress Россия Анны Орловой, компания планирует развивать так называемую гибридную модель, которая позволяет сотрудникам работать и удаленно, и в офисе. В данный момент в офисе ежедневно работают около 30% сотрудников компании. "Сейчас мы собираем информацию по пожеланиям сотрудников, их опыту работы за время пандемии из дома и из офиса. Эту информацию мы будем использовать для планирования дальнейшего развития гибридной модели, а именно - как, например, компания может помочь сотрудникам, которые предпочтут работать удаленно (компенсация связи/интернета, комфортный стул, ежемесячные встречи команд в неформальной обстановке (поездки, совместные ужины и обеды, и прочее)", - сказала она. Другой крупный маркетплейс Ozon во время пандемии перевел 90% сотрудников офиса (в том числе IT-лабораторию, состоящую из более 1100 сотрудников) на удаленный режим, при этом директор по административным вопросам компании Наталья Филатова отметила, что сотрудники многих подразделений - фулфилмент-фабрик, службы доставки, - просто не могут делать свою работу удаленно, для них предпринимается целый ряд мер по обеспечению их безопасности. Компания Lamoda приняла решение после окончания пандемии не возвращаться к обычному офисному режиму, а перестроить офис в пространство для совместной работы и общения. Предварительно в новом формате около 20% рабочих мест останутся зафиксированы за сотрудниками, для кого наличие одного рабочего места необходимо для успешного выполнения рабочих обязанностей, еще около 30% будут переоборудованы под зоны для переговоров и совместной работы. Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему, и в среднем присутствовать в офисе два дня в неделю - для посещения важных встреч команд, офлайн-мероприятий, встреч с партнерами и других ключевых событий. "В этом году все сотрудники Lamoda продолжат работать удаленно, решение об открытии офиса будет приниматься отдельно, с учетом эпидемиологической ситуации", - пояснили ТАСС в компании. "Магнит" рассматривает введение комбинированного режима работы для сотрудников, который бы сочетал в себе удаленную работу из дома и при необходимости - в офисе. Аналогичное решение приняла компания Metro, которая с 1 июня перевела офис на гибкий режим работы, когда сотрудник сам выбирает откуда ему удобнее работать, но единовременно допускается присутствие не более 25% от отдела. В "М.Видео-Эльдорадо" ТАСС сообщили, что планируют сэкономить более 30% затрат на офис, благодаря переходу всех офисных сотрудников на удаленный (60% сотрудников) и гибридный режим работы. Также на удаленный и гибридный режим работы планирует перевести 60% своих офисных сотрудников X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Сейчас в московских офисах компании работает около 15% от общей численности. Во время пандемии AliExpress смогла оптимизировать расходы, которые ранее казались обязательными. Так, например, компания выяснила, что вопрос о дополнительных площадях уже не так актуален, как раньше. Ozon сообщил, что переход к удаленной работе позволил сократить затраты на содержание офиса, но при этом выросли затраты на такси, возросла нагрузка на Help Desk и офисных водителей, а также число почтовых и курьерских отправок. "Компания продолжает активно расти, а вместе с ней растет и число людей в команде, поэтому мы не сократили офисные площади, а наоборот - активно расширяем. Сейчас в офисе находятся порядка 25% сотрудников, многие команды работают в смешанном режиме - собираются на важные встречи, а потом могут несколько дней работать удаленно, при этом каждый день мы измеряем температуру всем в офисе, обрабатываем рабочие места антисептиками и соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора", - пояснили в компании. Связь без перебоя Одной из ключевых сфер во время пандемии стала связь. При этом сами телеком-компании старались перевести максимальное количество сотрудников на "удаленку", например, Tele2 к началу апреля перевела в такой режим работы 96% всех офисных сотрудников в стране. Сейчас в компании по России работает в офисе 23% сотрудников, компания сняла ограничение на посещение офисов, позволив тем людям, которым комфортнее работать из офиса, приходить на работу. "План вывода сотрудников на рабочие места предполагает, что на первом этапе в офисы выходят не более 25%, на втором - 50%, затем все 100%, пока большинство наших регионов находятся на первом или втором этапе", - сообщили там, не уточнив точных сроков продолжительности режима удаленной работы.

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