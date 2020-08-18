"Удаленка" или гибридный график? Как работают сотрудники крупных российских предприятий

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Многие крупные компании в России заявляли о том, что разрешат своим сотрудникам работать из дома до осени, но при этом эксперты сообщают об угрозе второй волны коронавируса. Спустя почти полгода после перевода сотрудников на "удаленку" ТАСС узнал, планируют ли компании возвращать своих сотрудников в офисы, какие новые бизнес-процессы были внедрены в работу и удалось ли сэкономить на новой реальности.
Промышленность во время пандемии
С начала пандемии металлурги перевели на дистанционный режим работы тысячи сотрудников. Так, "Русал" в первые недели пандемии отправил на "удаленку" 8 тыс. работников, сообщили ТАСС в компании. В "Северстали" это количество оценили в 7 тыс. человек, в Evraz - 4,5 тыс., а в алмазодобывающей "Алросе" - 7% от общей численности персонала. Московский офис "Норникеля" работает удаленно практически полным составом, общение по большей части переведено в режим видео и аудиоконференций.
Отечественные металлурги оказались технологически подготовлены к подобному развитию событий и перенесли переход на удаленную работу относительно спокойно. Например, в "Русале" удаленный доступ к корпоративным IT-системам производится по VPN. Подключение осуществляется или к рабочей станции пользователя в офисе, или к виртуальному рабочему столу в частном облаке "Русала" с использованием строгой двухфакторной авторизации.
При этом, например, в "Северстали" рассказали ТАСС, что, несмотря на начатую несколько лет назад цифровую трансформацию компании, не со всеми информационными ресурсами допустимо работать удаленно. Так, информационные системы, участвующие в финансовых операциях или обеспечивающие управление производственным процессом, не рекомендуется использовать посредством удаленного доступа через интернет.
В пресс-службе "Алросы" также отметили, что ничего технически нового внедрять не потребовалось, "компания просто начала более широко применять решения, которые раньше использовались сотрудниками в рамках местных и дальних командировок". ЧТПЗ же ускоренными темпами переходит на электронный документооборот.
Сейчас среди промышленников нет единства по поводу возвращения сотрудников с "удаленки" в офис. "Русал" и "Алроса" принимают решение о возврате к обычному режиму работы в зависимости от ситуации в регионах, "Северсталь" также постепенно выводит сотрудников в офис с конца июня. При этом "Норникель" и Evraz сейчас лишь планируют этот процесс, а ЧТПЗ и вовсе не планирует подобных действий. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия может вернуть сотрудников с "удаленки" в октябре, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация, а один из ведущих мировых производителей стали - с 1 сентября.
Компании пока затрудняются подвести полные итоги влияния "удаленки" на свою деятельность, отмечая, что в любом формате есть свои плюсы и минусы. При этом предприятия не намерены полностью отказываться от работы в офисе: "Северсталь" не сокращала офисные помещения, а "Норникель" даже увеличит их вместительность к моменту возвращения команды в офис. Evraz не увидел серьезного падения эффективности из-за удаленной работы, но также не планирует жертвовать офисной работой, сообщал ранее глава компании Александр Фролов. В "Алросе" режим удаленного офиса частично повлиял на прямые эксплуатационные затраты, но в рамках комплексного планирования затрат говорить об экономии сложно из-за новых статей расходов, сообщили ТАСС в компании. После окончания пандемии коронавируса алмазодобытчик проанализирует результаты работы в этот период, чтобы дать возможность сотрудникам, которым необязательно постоянно присутствовать в офисе, продолжать работать на "удаленке". ЧТПЗ отметил, что сотрудники могут работать из дома не менее эффективно, чем из офиса, и планирует после прекращения карантинных мер перевести не менее 15% офисного персонала на гибкий график работы. "Это целесообразно не только для достижения баланса между работой и личной жизнью, но и с точки зрения сохранения здоровья коллектива и соблюдения необходимых мер профилактики", - прокомментировали ТАСС в компании.
Офисный гибрид для энергетики
Многие российские нефтяные и энергетические компании офисный режим возобновили, но и от "удаленки" в условиях все еще активной пандемии не отказываются. Так, "Газпром нефть" вернула в офисы две трети сотрудников, однако часть персонала из группы риска или по семейным обстоятельствам продолжает работать из дома. "Для таких сотрудников дистанционный формат будет сохраняться до нормализации эпидемиологической ситуации", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании. В "Русснефти" дистанционный режим готовы завершить 1 сентября, но при условии, что эпидемиологическая обстановка в Москве и регионах присутствия не ухудшится. Всего компания перевела на удаленный формат 50% сотрудников.
Генерирующая компания "Энел Россия", входящая в итальянскую Enel, сохранила "удаленку" для максимального числа офисных работников до конца года. На постоянной основе работать из дома могут те сотрудники, "чье присутствие на стационарных рабочих местах не требуется непосредственно для производства электрической и тепловой энергии, а также для реализации проектов строительства ветропарков". Всего на "удаленку" в компании уходило около 40% всех сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе. Нефтехимический гигант "Сибур" переводил на домашний режим работы более 6 тыс. сотрудников. Сейчас в компании практикуют гибридный график, когда каждый сотрудник, не занятый непосредственно на производстве, сочетает дистанционную деятельность и посещение офиса. "Абсолютный возврат в ситуацию до января сложно представить", - считают в "Сибуре".
У всех опрошенных респондентов в период пандемии появился новый рабочий опыт - как корпоративный, так и технологический. Так, "Энел Россия" применила цифровые решения для инспекции электростанций в удаленном режиме. Теперь проверять работу оборудования специалисты компании могут с помощью очков дополненной реальности. В "Сибуре" для тех же целей разработали приложение "Мобильный обход", благодаря которому привлекать подрядчиков к ремонтам приходится реже. "На производствах, где проходили остановочные ремонты и требовалась внешняя экспертиза, использовалось AR-оборудование", - отметили в пресс-службе "Сибура".
"Газпром нефти" специальное программное обеспечение позволило мониторить состояние здоровья сотрудников. Приложение "Градусник" помогает сотрудникам при заболеваниях, "а также исключает риски прохода в офисы и на производство работников без теста на коронавирус". В "Сибуре" для этого организовали круглосуточную горячую линию, дозвонившись на которую сотрудник может получить консультацию по медицинским и организационным вопросам, а также решить технические вопросы.
В компании также запустили онлайн-службу психологической помощи, так как в дистанционном режиме люди стали больше работать. Помимо этого, в компании разработали свод правил удаленной работы, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание у сотрудников. Например, по вторникам и пятницам во второй половине дня в компании действуют "часы тишины" без совещаний. "Это время предназначено для индивидуальной работы каждого сотрудника и решения стоящих перед ним задач", - говорится в комментарии "Сибура".
Дороже или дешевле оказался режим удаленного офиса компаниям отрасли еще предстоит оценить. В "Энел Россия" проанализировать и взвесить все расходы и экономию собираются "по окончании эпидемиологического кризиса". Но уже планируют направить дополнительные средства на реорганизацию и дооснащение рабочих пространств в офисах с учетом новых санитарных требований.
Ретейл ищет новые модели
Сфера торговли одна из первых почувствовала на себе необходимость выработки новых механизмов работы, именно это направление обеспечивало возможность получения товаров не выходя из дома благодаря усовершенствованию решений по дистанционной торговле. Такие же "новые" решения вырабатываются и для организации работы офисов компаний, например, по словам директора по организационному развитию и персоналу AliExpress Россия Анны Орловой, компания планирует развивать так называемую гибридную модель, которая позволяет сотрудникам работать и удаленно, и в офисе. В данный момент в офисе ежедневно работают около 30% сотрудников компании.
"Сейчас мы собираем информацию по пожеланиям сотрудников, их опыту работы за время пандемии из дома и из офиса. Эту информацию мы будем использовать для планирования дальнейшего развития гибридной модели, а именно - как, например, компания может помочь сотрудникам, которые предпочтут работать удаленно (компенсация связи/интернета, комфортный стул, ежемесячные встречи команд в неформальной обстановке (поездки, совместные ужины и обеды, и прочее)", - сказала она.
Другой крупный маркетплейс Ozon во время пандемии перевел 90% сотрудников офиса (в том числе IT-лабораторию, состоящую из более 1100 сотрудников) на удаленный режим, при этом директор по административным вопросам компании Наталья Филатова отметила, что сотрудники многих подразделений - фулфилмент-фабрик, службы доставки, - просто не могут делать свою работу удаленно, для них предпринимается целый ряд мер по обеспечению их безопасности.
Компания Lamoda приняла решение после окончания пандемии не возвращаться к обычному офисному режиму, а перестроить офис в пространство для совместной работы и общения. Предварительно в новом формате около 20% рабочих мест останутся зафиксированы за сотрудниками, для кого наличие одного рабочего места необходимо для успешного выполнения рабочих обязанностей, еще около 30% будут переоборудованы под зоны для переговоров и совместной работы. Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему, и в среднем присутствовать в офисе два дня в неделю - для посещения важных встреч команд, офлайн-мероприятий, встреч с партнерами и других ключевых событий. "В этом году все сотрудники Lamoda продолжат работать удаленно, решение об открытии офиса будет приниматься отдельно, с учетом эпидемиологической ситуации", - пояснили ТАСС в компании.
"Магнит" рассматривает введение комбинированного режима работы для сотрудников, который бы сочетал в себе удаленную работу из дома и при необходимости - в офисе. Аналогичное решение приняла компания Metro, которая с 1 июня перевела офис на гибкий режим работы, когда сотрудник сам выбирает откуда ему удобнее работать, но единовременно допускается присутствие не более 25% от отдела. В "М.Видео-Эльдорадо" ТАСС сообщили, что планируют сэкономить более 30% затрат на офис, благодаря переходу всех офисных сотрудников на удаленный (60% сотрудников) и гибридный режим работы. Также на удаленный и гибридный режим работы планирует перевести 60% своих офисных сотрудников X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Сейчас в московских офисах компании работает около 15% от общей численности.
Во время пандемии AliExpress смогла оптимизировать расходы, которые ранее казались обязательными. Так, например, компания выяснила, что вопрос о дополнительных площадях уже не так актуален, как раньше. Ozon сообщил, что переход к удаленной работе позволил сократить затраты на содержание офиса, но при этом выросли затраты на такси, возросла нагрузка на Help Desk и офисных водителей, а также число почтовых и курьерских отправок. "Компания продолжает активно расти, а вместе с ней растет и число людей в команде, поэтому мы не сократили офисные площади, а наоборот - активно расширяем. Сейчас в офисе находятся порядка 25% сотрудников, многие команды работают в смешанном режиме - собираются на важные встречи, а потом могут несколько дней работать удаленно, при этом каждый день мы измеряем температуру всем в офисе, обрабатываем рабочие места антисептиками и соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора", - пояснили в компании.
Связь без перебоя
Одной из ключевых сфер во время пандемии стала связь. При этом сами телеком-компании старались перевести максимальное количество сотрудников на "удаленку", например, Tele2 к началу апреля перевела в такой режим работы 96% всех офисных сотрудников в стране. Сейчас в компании по России работает в офисе 23% сотрудников, компания сняла ограничение на посещение офисов, позволив тем людям, которым комфортнее работать из офиса, приходить на работу. "План вывода сотрудников на рабочие места предполагает, что на первом этапе в офисы выходят не более 25%, на втором - 50%, затем все 100%, пока большинство наших регионов находятся на первом или втором этапе", - сообщили там, не уточнив точных сроков продолжительности режима удаленной работы.
"Ростелеком" сообщил ТАСС, что очень осторожно выводит сотрудников в офис - по 15% от численности офиса каждые 2-3 недели, но только в тех регионах, где уже более спокойная обстановка и нет большого риска заражения. С началом пандемии на удаленную работу перешли более 50 тыс. сотрудников, а это 1/3 численности компании. "Мы рассматриваем внедрение гибких и удаленных режимов на постоянной основе. Сейчас в компании идет пилот, в рамках которого мы собираем потребности сотрудников в техническом оснащении, смотрим на все параметры по организации эффективной работы, обучаем сотрудников и руководителей эффективному взаимодействию в дистанционном формате. В первую очередь, мы говорим об офисных сотрудниках, работа которых не привязана к месту - это и бэк-офисные функции, это поддержка бизнеса и часть бизнес-функций", - сообщили в компании.
"Билайн" сейчас изучает разные сценарии возвращения с удаленной работы, в том числе введение дополнительного контроля за численностью сотрудников в офисах. Во время пандемии до конца лета удаленно работает 90% сотрудников. "За все время реализации проекта [BeeFree], "удаленка" помогла сократить 25% затрат на аренду офисных площадей. При этом опросы показывают, что 92% сотрудников отметили, что результативность не изменилась или повысилась и 97% руководителей довольны работой своих подчиненных на "удаленке" <...> После выхода в офисы мы продолжим использовать частично удаленный формат работы, как делали это до начала пандемии, но увеличив количество дней, которые сотрудники смогут работать из дома", - пояснили в компании.
Другой оператор - компания МТС - точечно принимает решения о форматах работы, большая часть команды МТС как минимум до конца августа продолжит работать удаленно. Компания провела большую работу по подготовке офисов к возможному поэтапному выходу сотрудников, сделала разметку для соблюдения социальной дистанции и регулирования потоков в местах общего пользования. "С начала пандемии мы перевели более 30 тыс. сотрудников компании на дистанционный формат работы. Работать в офисах оставались сотрудники салонов МТС, часть сотрудников контактных центров, а также службы, отвечающие за бесперебойную работу сетей и инфраструктуры, которые, как и всегда, работают в режиме 24/7", - сказали там
Со своей стороны IT-гиганты Mail.ru Group и "Яндекс" сообщили ТАСС, что продлевают для сотрудников возможность работы из дома до конца октября и ноября соответственно. При этом у сотрудников "Яндекса" с сентября есть возможность работать из офиса, для этого будет необходимо сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.
Сервис по поиску работы HeadHunter, у которого с марта по июль 95% сотрудников были на "удаленке", реализует с середины июля поэтапный план возврата сотрудников в офис. Возврат в офисы проходит только по желанию сотрудников и небольшими группами по 5-10 человек в неделю. "У нас нет в планах вернуть всех сотрудников в сентябре, мы хотим максимально сохранить удаленный режим работы до середины - конца осени. Далее в hh.ru сохранится комбинированный формат "удаленки"/офиса по индивидуальным предпочтениям сотрудников, каждый сотрудник ежедневно вправе самостоятельно решать, ехать в офис или работать удаленно", - сказали ТАСС в компании.
В "Почте России" сообщили ТАСС, что решение о выходе сотрудников в офис с 1 сентября будет принято ближе к дате с учетом эпидемиологической обстановки. Пока сотрудники могут сочетать дистанционный и офисный форматы работы, при этом в компании продолжают действовать ограничения на проведение очных совещаний. В начале пандемии на дистанционную работу перешли 26 184 сотрудника почтового оператора.
Аэропорты и сельское хозяйство
В "Ростехе" сообщили ТАСС, что корпорация на период пандемии старалась перевести большинство своих сотрудников на дистанционный формат, прежде всего, это касалось работников офисов и управляющих компаний. "Что касается работников предприятий, тут ситуация разворачивалась иным образом, производственный персонал и инженеры - далеко не каждого можно безболезненно перевести на удаленный доступ <...> Работники наших предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ, федеральные целевые программы (ФЦП), участвующие в ВТС - все эти сотрудники находились, фактически, на местах. По состоянию на конец апреля порядка 70% работников этих предприятий находились на производстве, поэтому даже в период пандемии нам удалось выполнить взятые на себя обязательства по гособоронзаказу и ФЦП", - сообщили в "Ростехе", уточнив, что в период пандемии расходы стали меньше из-за отказа или переноса сроков неприоритетных проектов.
Как сообщил ТАСС директор по персоналу "Уралхима" Дмитрий Прохоренко, с середины марта по май компания перевела на "удаленку" весь непроизводственный персонал - около 2 тыс. человек, в том числе 300 сотрудников головного офиса в Москве. К настоящему времени в офис вернулось 75% московских сотрудников, в регионах доля сотрудников на "удаленке" варьировалась от 25% до 75%, в зависимости от локальной специфики в регионе и выявления новых случаев заболеваний. Прохоренко отметил, что стоимость эффективной рабочей среды в период пандемии выросла, но не за счет удаленной работы, а скорее за счет дополнительных непредвиденных расходов на организацию беспрецедентных профилактических мер, препятствующих распространению коронавирусной пандемии на производственных площадках.
Производитель удобрений "Фосагро" изучает возможность перевода части административных сотрудников на постоянную удаленную работу, сообщили ТАСС в компании, это может коснуться только административного персонала. В настоящее время на "удаленке" до 31 августа находится пятая часть работающих в компании - более 3,5 тыс. человек из 17,5 тыс., все они не заняты в производстве непрерывного цикла. Компания рассматривает три варианта дальнейшей работы - вывод в офис всего персонала и составление графиков работы по очереди, вывод в офис только части сотрудников, а также гибкий режим работы, предусматривающий выход в офис при необходимости.
Производственные активы "Черкизово" сейчас работают в стандартном режиме, а офисные сотрудники распределены в три смены, каждая из которых работает неделю в офисе и две недели удаленно. "Что касается графика работы осенью - пока будем смотреть на эпидситуацию, но сделаем все возможное, чтобы обеспечить работу производственных подразделений без перебоев", - сообщили в компании. В группе компаний "Дамате" отметили, что из 7 тыс. сотрудников в нескольких регионах страны 5 тыс. человек задействованы на производстве и продолжали работать на предприятиях компании, где были усилены меры санитарной безопасности. Часть сотрудников были переведены в удаленный режим и работали из дома, сохраняя при этом достаточно высокий уровень эффективности. В "Русагро" сообщили, что в Москве подавляющее количество офисных сотрудников сразу вывели в режим удаленной работы и не выводили обратно. Для компании "удаленка" оказалась дешевле из-за отказа от части помещений.
В апреле на дистанционную работу из-за пандемии было переведено около 11% сотрудников аэропорта Внуково, в мае и июне - около 12%, на сегодняшний день дистанционно работают чуть больше 10% сотрудников компании. С 1 сентября руководство аэропорта Внуково планирует вернуться к очной работе в полном объеме. "В связи с тем, что на удаленную работу было переведено порядка 11% сотрудников, дистанционная работа никак не отразилась на экономических показателях компании. Экономическая модель бизнеса осталась прежней и не будет меняться в обозримом будущем", - сообщили ТАСС во Внуково.
В аэропорту Шереметьево также сообщили, что с 1 сентября в самой компании и дочерних и зависимых обществах планируют полностью вернутся к режиму работы в офисах. В период пандемии в связи с особенностями производственного процесса на режим домашнего офиса в основном выводился офисный персонал, но тем не менее во время пандемии в среднем до 25% офисного персонала постоянно находилось в офисе. "Статьей повышенных расходов для компании за последние четыре месяца стали затраты на приобретение средств индивидуальной защиты. Регулярно пополняется запас дезинфицирующих средств, в целях соблюдения масочно-перчаточного режима все сотрудники снабжены необходимым количеством масок и перчаток (с учетом рекомендаций по длительности ношения и замены на новые), все работники "первой линии" оснащены пластиковыми щитками", - добавили в пресс-службе Шереметьево.