Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара замедлил снижение до 0,01% и находился на отметке 73,73 рубля. В то же время курс евро перешел в "зеленую" зону и рос на 0,16% - до 87,64 рубля.

К 10:15 мск доллар торговался на уровне 73,47 рубля (-0,36%), а евро - на 87,46 рубля (-0,04%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,14% и достиг 3056,72 пункта, индекс РТС снизился на 0,17%, до отметки 1306,53 пункта.

К 10:09 мск оба биржевых индекса демонстрировали отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи торговался на уровне 3049,96 пункта (-0,49%), а индекс РТС - на уровне 1305,55 пункта (-0,24%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,33% - до $45,22 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,44% и торгуется на уровне $42,98 за баррель.