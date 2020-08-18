Глава Бурятии предложил смягчить требования к инвесторам на Дальнем Востоке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил смягчить требования, предъявляемые инвесторам, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, ввести для бизнеса послабления, в том числе в сфере налогообложения. Эти предложения он озвучил во вторник в Благовещенске на совещании под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее Минвостокразвития России подготовило законопроект, предусматривающий компенсацию затрат бизнеса на инфраструктуру - транспортную, энергетическую, инженерную, социальную, лесную - с помощью механизма налогового вычета.

"Предлагается пойти по пути налогового вычета, компенсирующего вложения [инвестора] в инфраструктуру. Закон имеет определенные ограничения - он распространяется только на инвестиции собственные, не заемные, хотя на Дальнем Востоке вкладывать исключительно собственные средства, чтобы получить поддержку, сложно - любой проект так или иначе предусматривает заемное финансирование. Предлагаем в том законе, который подготовлен сейчас Минвостокразвития, снять ограничения по заемным средствам. Просьба рассмотреть вопрос на площадке Минфина дополнительно", - сказал Цыденов.

Также он предложил снять пятилетнее ограничение по предоставлению субсидий в объеме налогов. "Иногда может не быть столько налогов за пять лет", - пояснил Цыденов, отметив, что компенсация за счет налогового вычета должна выплачиваться пока возведенные инфраструктурные объекты не окупятся.

После ввода в эксплуатацию объекта инфраструктуры, созданного в рамках проекта, компании компенсируются затраты на его строительство за счет средств федерального и регионального бюджетов в размере начисленных организацией обязательных платежей. Компенсируются до 50% затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры в пределах пяти лет и до 100% затрат на создание сопутствующей инфраструктуры в пределах 10 лет.

В 2014 году для Дальнего Востока был создан механизм инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. За период работы механизма поддержку получили инвестпроекты, в которые фактически вложено 265 млрд рублей из внебюджетных источников, государство в инфраструктуру для них вложило 26,4 млрд рублей (соотношение 1 к 10).