Дегтярев попросил распространить сниженные энерготарифы на часть районов Хабаровского края

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина распространить выравнивающие энерготарифы на районы Хабаровского края, которые не связаны с единой энергосистемой.

"Вы 14 августа в Петропавловске-Камчатском давали поручения Минэнерго... о сниженных тарифах на электроэнергию [на Дальнем Востоке] до 2028 года. Просьба - часть районов северных включить в этот законопроект, дабы поддержать малый бизнес", - сказал Дегтярев во вторник на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске во вторник.

Он отметил, что часть территорий Хабаровского края технологически не связана с единой энергосистемой. В децентрализованную зону входит шесть районов, электроэнергия там генерируется на дизельных станциях и на Николаевской ТЭЦ.

"В силу требований УФАС России тарифы на электроэнергию по зоне обслуживания, например, Николаевской ТЭЦ составит в 2021 году 8 рублей 82 копейки за кВт.ч - с ростом к предыдущему году на 46%. Это по малому бизнесу. То есть, для пекарни или автосервиса, которые работают у нас в Николаевске-на-Амуре, цена на электроэнергию вырастет в 1,5 раза. А в районах, где работают дизельные электростанции, у нас тарифы от 23 до 89 рублей", - отметил врио губернатора.

Он уточнил, что для населения вопрос выравнивания тарифов решается, средства на это ежегодно предусматриваются в бюджете края. "Но по малому бизнесу нам не хватает возможностей - примерно 2 млрд рублей в год требуется для выравнивания тарифа [для малого бизнеса]", - сказал Дегтярев.

На прошлой неделе глава правительства поручил Минэнерго РФ до 1 сентября внести в кабмин законопроект о продлении до 2028 года срока действия выравнивающих тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе.