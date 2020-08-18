ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших британских сетей розничной торговли Marks&Spencer объявила о сокращении 7 тыс. сотрудников в течение следующих трех месяцев. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News.

Как информировал ретейлер, мера по сокращению численности штата связана с негативными последствиями распространения новой коронавирусной инфекции и "является важным шагом в реализации программы экономии средств".

Главный исполнительный директор Marks&Spencer Стив Роу в этой связи отметил, что британская сеть должна "извлечь уроки из кризиса и ускорить трансформацию", поскольку "некоторые привычки покупателей изменились навсегда".

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. По сведениям Минздрава, в королевстве были инфицированы почти 320 тыс. человек, из которых более 41 тыс. умерли. Британские власти признали, что после ослабления в июне карантинных мер количество случаев передачи коронавирусной инфекции в стране вновь начало расти, поэтому было принято решение временно отказаться от планов дальнейшего ослабления карантина. Последние шесть дней суточный прирост заразившихся впервые с июня превышает тысячу случаев.