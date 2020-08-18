УФАС заподозрило регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии в завышении стоимости услуг

ИЖЕВСК, 18 августа. /ТАСС/. Управление ФАС по Удмуртии заподозрило регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Спецавтохозяйство" (САХ) и несколько других операторов в необоснованном завышении стоимости услуги по вывозу отходов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"В действиях ООО "САХ" и операторов по обращению с ТКО установлены признаки антиконкурентного соглашения, направленного на увеличение стоимости услуг по обращению с ТКО. По результатам рассмотрения заявления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики в действиях ООО "САХ", "Комэкотранс", "Мусоровозов", "ИКЦ-ЭКО", "УК "Престиж", "Центр управления имуществом" установлены признаки нарушения части 4 статьи 11 закона о защите конкуренции. В результате рассмотрения заявления установлено, что стоимость услуг по погрузке и транспортировке одной тонны ТКО в 2020 году увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для установления экономического обоснования увеличения стоимости услуг у операторов по обращению с ТКО и "Спецавтохозяйства" запросили информацию о причинах роста стоимости вывоза мусора. Регоператор сообщил, что цену обозначили на основании коммерческих предложений, поступивших от операторов.

"В свою очередь, операторы по обращению с ТКО не подтвердили свои фактические затраты на оказание услуг по погрузке и транспортировке ТКО, соразмерные суммам, предложенным в коммерческих предложениях. Экономическое обоснование увеличения стоимости услуг не представлено ни региональным оператором, ни операторами по обращению с ТКО", - добавили в управлении, отметив, что увеличение стоимости услуг может привести к росту тарифа и, как следствие, к увеличению финансовой нагрузки на бюджет региона.

В итоге в отношении регоператора и других компаний возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.