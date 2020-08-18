В Иране заявили, что владельцем конфискованного США бензина является Венесуэла

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Конфискованный США груз топлива, находившийся на борту четырех танкеров, принадлежал Венесуэле, а не Ирану. Об этом заявил во вторник министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

"Груз включал бензин, который Иран продал Венесуэле. США конфисковали собственность Венесуэлы, а не Ирана", - цитируете его телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

13 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти конфисковали груз, находившийся на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. По сведениям издания, суда были взяты под контроль без применения военной силы и отправились в порт города Хьюстон (штат Техас).

На следующий день иранский посол в Каракасе Ходжат Солтани опроверг информацию газеты, заявив, что собственник и флаги танкеров не имеют отношения к Тегерану.