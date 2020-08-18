Источник: мониторинг ОПЕК+ в среду обсудит исполнение сделки по сокращению добычи в июле

ТАСС, 18 августа. Основной темой на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 19 августа станет исполнение сделки по сокращению добычи нефти в июле и планы по компенсации темпов снижения отстающими странами. Об этом ТАСС сообщил источник, принимающий участие в переговорах.

"Ничего нового, продолжим требовать планы по компенсации отставания", - сказал он, отвечая на вопрос о ключевой повестке заседания. "В июле сделка выполнена на 95%. Если бы Мексика участвовала, показатель был бы немногим выше, 97%", - пояснил он.

Согласно отчету техкомитета ОПЕК+, с которым на днях ознакомился ТАСС, страны ОПЕК+ в июле достигли 95-процентного выполнения плана против 107-процентного в июне. Так, только на 3% свои обязательства по соглашению выполнил Габон. Далее следуют Конго (54% от плана), Экваториальная Гвинея (66% от плана). Ирак и Нигерия в июле сократили отставание от графика и выполнили соглашение на 85% от плана обе. Самый высокий показатель исполнения у Саудовской Аравии (103% от плана) и Кувейта (101% от плана).

Страны "не ОПЕК" в июле снижали добычу на 96% от плана (в июне - 98%). В частности, Россия сократила добычу нефти на 2,409 млн б/с, выполнив соглашение на 96%.

Россия и Саудовская Аравия неоднократно заявляли, что будут требовать 100-процентного исполнения условий сделки, так как это критично важно для восстановления рынка нефти после весеннего коллапса. В мае и июне упомянутые страны также не до конца сокращали добычу нефти, что стало предметом обсуждения на министерских встречах. В итоге штрафники даже представляли в ОПЕК графики сокращения добычи на ближайшие месяцы, в которых учитывалась компенсация за май и июнь.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в обновленном виде действует с мая. До конца июля страны альянса сокращали производство нефти на 9,7 млн б/с, квота каждой страны была сокращена на 23% от базового уровня. С августа ограничения смягчились и до конца года под сокращение попадает только 7,7 млн б/с. Россия, сократившая добычу нефти в мае - июле на 2,5 млн б/с, с августа может нарастить ее на 0,5 млн б/с. Однако глава Минэнерго Александр Новак говорил, что реальный рост составит 0,4 млн б/с.