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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 3,1 млрд руб.

За период с 10 марта объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 122 млрд руб.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 августа на сумму 3,1 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 10-14 августа, также составлял 3,1 млрд руб. в день.

С 10 марта 2020 г. ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 122 млрд руб.

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