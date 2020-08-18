ЦБ ожидает роста числа "черных кредиторов" в ближайшие 1,5 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Мы сейчас ожидаем определенный рост нелегальных кредиторов, которые также будут активизироваться. Это тренд не конкретного квартала или полугодия, это тренд на будущие несколько полугодий вперед. Объективно, на 1,5 года мы видим точно будет увеличение нелегального кредитора, связанное, в том числе, с изменением регулирования, так же как и с общесоциальной направленностью", - сказал он, отвечая на вопрос о росте активности "черных кредиторов" после снятия карантина.