ЦБ: мошенники на фоне пандемии предлагают вложиться в вакцину от COVID и драгметаллы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии коронавируса, связанных с предложеними лже-инвестиций в производство вакцины, средств защиты от коронавируса и драгоценные металлы. Об этом журналистам рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Было несколько схем на фоне карантина, связанных с предложениями вложиться в производство масок, перчаток, либо закупки масок и перчаток в иностранных государствах и перепродажа здесь. Также было несколько предложений, связанных с вложениями в разработку вакцины. Я не имею ввиду, что это было вчера, это было как раз, когда карантин только зарождался. Это были, безусловно, маргинальные истории, больше похожие на прощупывание рынка. Это были трансграничные истории, не только на потенциальных российских клиентов, но и на СНГ и другие страны", - рассказал Лях.

Он также отметил, что регулятор зафиксировал схемы, где мошенники захотели воспользоваться высокой волатильностью на финансовых рынках.

"Было несколько проектов, которые предлагали вложения в драгоценные металлы, тот актив, который показывал высокую волатильность на фоне роста, а не на фоне падения", - отметил он.