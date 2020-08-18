Предпринимателям Татарстана реструктурировали 2 тыс. кредитов на 16,7 млрд рублей

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Банки в Татарстане реструктурировали более 2 тыс. кредитов предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, на сумму 16,7 млрд рублей. Об этом во вторник журналистам сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

"Благодаря слаженным и своевременным действиям руководства республики выстроено взаимодействие с предпринимателями и кредитными организациями. На сегодня в Татарстане реструктурировано более 2 тыс. кредитов субъектов предпринимательства на сумму более 16,7 млрд рублей, выдано свыше 5,4 тыс. льготных кредитов под 0% и 2% годовых на сумму около 15 млрд рублей, выдано более 3,2 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму более 7,2 млрд рублей", - сказал он.

Как уточнил министр, благодаря федеральным мерам поддержки для более чем 30% субъектов малого и среднего предпринимательства республики были продлены сроки уплаты налогов, в том числе более 20% субъектов получили продление по уплате страховых взносов. Более 40 тыс. предпринимателей получили субсидии на неотложные нужды суммой 2,6 млрд рублей. Самозанятым республики вернули уплаченные ими в 2019 году налоги на сумму порядка 140 млн рублей.

По словам Шагиахметова, федеральные меры, в основном, направлены на поддержку предприятий из перечня наиболее пострадавших отраслей. При этом многие предприниматели республики, не вошедшие в перечень, но ощутившие на своей деятельности кризисные влияния в период пандемии, остались без таких мер поддержки.

"Для таких предпринимателей в Республике Татарстан создан пакет мероприятий поддержки, который был утвержден президентом республики Рустамом Миннихановым и позволил расширить пул получателей помощи от государства. В текущем году уже направлено более 1,7 млрд рублей на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии", - добавил он.